Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılık arttı

Ülkede iki yıldır eğitim sisteminde, din, cinsiyet, kültür, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayırımcılığa maruz kalan öğrenci ve eğitmenlere ilişkin çalışmalar yürüten Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneği (IDB), düzenlediği basın toplantısı ile 96 sayfadan oluşan 2017 Avusturya Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

AYRIMCILIKTA YÜZDE 268 ARTIŞ

Derneğin çalışma prensipleri başta olmak üzere uzman görüşleri, mağdurların anlatıları ve yaşanan hukuki süreçlere ilişkin örneklerin yer aldığı raporda, geçen yıl ayrımcılık nedeniyle 173 vakanın kayıt altına alındığı, bu sayının 2016'da 47 olduğu belirtilerek, dolayısıyla bu vakalarda yüzde 268 gibi ciddi bir artışın yaşandığına işaret edildi.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DAHA ÇOK MARUZ AKALIYOR

Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılığa en çok yüzde 81 ile ilk, orta ve lise öğrencilerinin maruz kaldığı vurgulanan raporda, ayrımcılığın en çok yüzde 30 ile lise ve ortaokulda yaşandığı, bu oranın ilkokulda yüzde 19, anaokulunda yüzde 5 ve diğer kurumlarda yüzde 19 olduğu bildirildi.

İSLAM KARŞITLIĞI İLK SIRADA

Raporda, çeşitli ayrımcılık nedenlerine de değinilerek, İslam karşıtlığının yüzde 50 ile ilk sırada yer aldığı bildirildi. Bunu sırasıyla yüzde 40 ile etnik köken, yüzde 6 ile fiziksel engelli olunması, yüzde 1,1 ile antisemitizm takip etti. Raporda, dini tercihi görünür kişilere ayrımcılığın yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtildi.

Kadınların yüzde 52 ile en çok ayrımcılığa maruz kalan kesim olduğu kaydedilen raporda, buna karşı ayrımcılık yapan faillerin ise yüzde 53'ünü erkeklerin oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, ayrımcılığa maruz kalan kişilerin yaşadığı kötü tecrübeleri çoğunlukla paylaşmak istemediğinin altı çizilerek, ülkenin başkenti Viyana'nın 46, Aşağı Avusturya eyaletinin ise yüzde 35 ile en çok ayrımcılığın yaşandığı bölgeler olduğuna dikkat çekildi.