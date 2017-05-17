Avusturya Kur’an-ı Kerim dağıtılmasını yasakladı

Ulusal Konsey'de yapılan oylamada Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekilleri yasağı içeren entegrasyon paketini kabul etti.

BURKA VE KUR'AN-I KERİM'E YASAK

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, alınan kararla kamusal alanda tüm vücudu ya da yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmış oldu.

YASAĞI İHLAL EDENE 150 EURO CEZA

Yasağı ihlal edenlere, ekim ayından itibaren yürürlüğe girmek şartıyla 150 euro para cezası öngörülüyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasına da yasak getirildi.

İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA ALMANCA ZORUNLULUĞU

Yasada ayrıca iltica başvurusunda bulunanlara Almanca ve entegrasyon kursunu bitirme yükümlülüğü getirildi. İltica başvurusunda bulunanlar ayrıca çalışma hayatına katılmaları için verilen danışmanlık eğitimlerine katılmak zorunda olacak. Bu kurslara gitmekten imtina edenlere mali yardımlarda kesintiler öngörülüyor.