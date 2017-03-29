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Avusturya mülteci alım programından çıkmak istiyor

Suriye'deki iç savaşın neden olduğu göç dalgasıyla baş etmekte zorlanan AB ülkelerinde, yeni bir mülteci çatlağı oluşacak gibi gözüküyor.

29.03.2017 - 13:10
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mülteci

Çatlağın nedeni ise, AB'nin her ülkenin mültecileri adil bir şekilde paylaşmasını öngörmek için uygulamaya koyduğu yeniden yerleştirme planından çıkmak isteyen Avusturya hükümeti.

"İSTİSNA YAPILMASI GEREKİYOR"

Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yapan Avusturya Başbakanı Christian Kern, "Bütün zorunluluklarını zaten yerine getiren Avusturya için bir istisna yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu Avrupa Komisyonu'nda tartışmaya açacağız." ifadelerini kullandı.

2015'te kabul edilen AB mülteci yeniden yerleştirme programına göre, Avusturya 2015 yılında İtalya'dan 460, Yunanistan'dan ise 1400 mülteci almak zorundaydı.

MÜLTECİ ALMAK İSTEMİYORLAR

2015'te 90 bin mülteciyi kabul eden Avusturya ise, zaten en fazla mülteci kabul eden ülkelerden biri olduklarını ve programa konu olan ülkelerden mülteci almak istemediklerini savunuyor.

Avusturya'da, 1 milyon Avusturya vatandaşı başına 4587 mülteci düşerken, Avusturya'nın mülteci almak zorunda olduğu İtalya'da 1 milyon İtalyan vatandaşı başına 1998 mülteci düşüyor.

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