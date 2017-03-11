Avusturya polisi cuma vaktinde 11 camiyi kontrol etti

Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması çerçevesinde Türk siyasilerin Avusturya'da seçim konuşması yapmaması yönündeki açıklamaların yansımaları cami derneklerinde de hissedilmeye başlandı.

Vorarlberg eyaletindeki 11 camide eş zamanlı araştırma yapan eyalet polislerinin, cami yöneticileri ve cemaatine herhangi bir gerekçe göstermeden "Bugün burası neden kalabalık?", "Konferans mı yapıyorsunuz?" gibi sorular yönelttiği öğrenildi.

"CUMA GÜNLERİ NEDEN TOPLANILDIĞINI POLİS GAYET İYİ BİLİYOR"

ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, bölgede yaşayan Türk toplumuna başta din hizmeti olmak üzere birçok alanda yararlı faaliyetler yürütmeye çalışan cami derneklerine yönelik polisin ilk kez böyle bir tutum sergilediğini söyledi.

Bu durumu anlamlandırmakta güçlük çektiklerini belirten Horoz, iki yıl önce yapılan kültürler arası tanışma programına bizzat ATİB derneklerinin ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Horoz, şöyle konuştu:

"Entegrasyon ve bir arada yaşama kültürünün en güzel örneklerinin sunulduğu, modern demokrasiye sahip Avusturya'da kendi evimiz olarak gördüğümüz Vorarlberg eyaletinde ibadet esnasında yapılan kontroller ve sorulan sorular cemaatimizde şok etkisi yaratmıştır. Yaşadığımız bu durum üyelerimiz ve cemaatimiz tarafından hoş görülmediği gibi farklı yorumlanmaya neden olmuştur. Müslümanların cuma günleri neden toplandığı polisler tarafından gayet iyi biliniyor. Bizleri koruması gereken polislerimiz tarafından 'Neden toplandınız?' gibi imalı sorular sorulması zihinlerde farklı anlamlara neden olmuştur. Bu vesile ile yöneticiler ve polislerimize her zaman olduğu gibi toplumun huzuru için yardımcı olmaya devam edeceğimiz. Müslüman cemaatin hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz.''

POLİSTEN SAVUNMA

Vorarlberg Emniyet Müdürlüğünden Ute Bachmann ise polislerin bir konuya yönelik bilgi toplama amaçlı görevlendirildiğini ifade etti.

Söz konusu araştırmanın ATİB cami derneklerine yönelik olmadığını öne süren Bachmann, "Cuma namazı esnasında polislerin camilere gitmesi tamamen tesadüf. Bilinçli yapılmış bir organize değil, Müslümanlara yönelik bir araştırma söz konusu değil." dedi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern ile Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çerçevesinde özellikle AK Parti'li siyasilere yönelik geçen hafta yaptıkları açıklamaların ardından ülkede yaşayan Türk seçmenler üzerinde baskılar daha çok hissediliyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Şubesinin düzenlemek istediği birçok program farklı gerekçelerle iptal ediliyor.