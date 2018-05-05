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Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor

Aşağı Avusturya eyaletinde iltica başvuruları reddedilen sığınmacılar, Avusturya tarafından "toplama merkezlerinde" yaşamak zorunda bırakıldı.

AA | 05.05.2018 - 00:29..
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Aşağı Avusturya eyaletinde iltica başvuruları reddedilen sığınmacılar, bu akşam itibarıyla eyalet yönetimi tarafından belirlenen "toplama merkezlerinde" yaşamak zorunda kalacak.

Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor

İLTİCA BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Eyalet Sözcüsü Gottfried Waldhausl, Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, bölgede iltica başvuruları kabul edilmemiş 405 sığınmacının, bu akşam itibarıyla çeşitli "toplama merkezlerinde" toplanacağını açıkladı.

Waldhausl, sığınmacılar için eyaletin farklı bölgelerinde oluşturulan merkezlere gelmeyen sığınmacıların başta temel ihtiyaçları olmak üzere sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağını ve geldikleri ülkelere geri dönmeleri için sürecin başlatılacağını söyledi.

Eyalet parlamentosunda kabul edilen yasanın bu uygulamayı hayata geçirmelerine imkan tanıdığını savunan Waldhausl, gösteri ve protestoların engellenebilmesi için sığınmacı merkezlerinin nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunmayacağını sözlerine ekledi.

Avusturya sığınmacıları toplama merkezlerine gönderiyor

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ VAR

Ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşları Aşağı Avusturya eyaletinde hayata geçirilen uygulamaya sert tepki gösterdi.

Sankt Pölten Piskoposluğu Katolik Eğitim Merkezi Başkanı Angela Lahmer-Hackl, uygulamanın aşağılayıcı ve insani değerlere aykırı olduğunu belirterek, "Bir Hıristiyan olarak kendi eyaletimde böyle bir uygulamanın hayata geçirilmiş olmasından dolayı utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hackl, eyalet yönetimine, uygulamanın durdurulması çağrısında bulunarak, “İltica bir insan hakkıdır.” şeklinde konuştu.

Çocuklara yönelik çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Kinderfreude Sözcüsü Christian Oxonitsch ise sığınmacıların bir merkezde toplanmasının insanlık dışı bir tutum olduğunun altını çizerek, “Bugün Avusturya’da insanlık adına kapkara bir gündür.” şeklinde konuştu.

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