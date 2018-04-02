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Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Türk düşmanlığı yaparak Başbakan olan Sebastian Kurz'un ülkesi Avusturya'da 18 bin 500 Türk sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 01:48..
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Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Avusturya'da var olan ancak yıllardır kimsenin aklına gelip de uygulamadığı bir kural var; çifte vatandaşlık yasak. Aşırı sağcı FPÖ partisinin başlattığı hareket üzerine 95 bin Türk incelendi ve 18 bin 500'ü sınır dışı edilme tehlikesi yaşıyor.

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

HEM OTURMA İZİNLERİ VAR HEM DE AVUSTURYA VATANDAŞLARI

Sadece Türk vatandaşlar için yapılan araştırma sonrasında Avusturya'da gözler bu konuya çevrildi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.

Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

IRKÇILIK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yıllardır hayatlarını sürdüren insanlar son zamanda büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını aktardı. Türk düşmanı bir eski bakanın Türkiye düşmanlığı yaparak Başbakan olmasının ardından şartlar zorlaştı.

Bahsi geçen çifte vatandaşlık yüzünden sınır dışı edilme söz konusu da sadece Türkler üzerinde incelendi.

"TÜRK OLMADIĞINIZI KANITLAYIN" DEDİLER

Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda. Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.

Bu nedenler birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.

Ancak bu yaptıkları Avusturya'da olmuyor. Çünkü çifte vatandaşlık kabul edilmiyor.

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

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