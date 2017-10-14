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Avusturya yarın sandık başına gidiyor

Avusturyalılar, yarın federal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

14.10.2017 - 12:20
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Mayıs ayında merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Genel Başkanı Reinhold Mitterlehner'in istifasının ardından, partinin başına geçen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un erken seçim çağrısıyla başlayan seçim süreci yarın sona erecek.

6,4 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİDECEK

Birçok siyaset bilimci ve gazeteci, ülke tarihinin en çekişmeli seçimi olarak nitelendirilen 2017 genel seçimlerine, partilerin programlarından ziyade, siyasi liderlerin karşılıklı suçlamalarının ve yarışı kazanmak için başvurdukları yöntemlerin damgasını vurduğunu düşünüyor.

Yaklaşık 8,7 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da 6,4 milyon seçmen, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy verecek.

Avusturyalılar, 22'nci kez yapılacak federal seçim için 9 eyalette, 39 seçim bölgesinde kurulacak 800 sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca, ülke dışında yaşayan vatandaşlar da mektup yöntemiyle oylarını verebilecek. Bu yıl seçmenlerin yüzde 10'unun mektup yöntemiyle tercihini belirtmesi bekleniyor.

16 YAŞ ÜSTÜ OY VEREBİLİYOR

Kadın seçmen sayısının yüzde 51,7 ile erkeklerden fazla olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş bütün Avusturya vatandaşları oy kullanma hakkına sahip. Seçim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da, seçimlerde oy kullanmayanlara herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor.

Birçok ülkenin aksine ülkede oy pusulasında yanlış partiye oy kullanan kişiler, seçim görevlilerinin izniyle yeni bir oy pusulası talep edebiliyor ve kullanılan pusula herkesin gözü önünde imha ediliyor.

SIĞINMACI KRİZİ, KAMPANYALARA DAMGA VURDU

Ülkede 16 partinin yarışacağı seçime katılan 2 bin 55 aday arasında, Türk kökenli 20 aday bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli yaklaşık 110 bin seçmen oy kullanabilecek.

Avusturya'da göçmenlerin kurduğu Gelecek İçin Yeni Hareket Partisi (NBZ), Vorarlberg bölgesinden 8 adayla meclise girmek için seçimlerde yarışacak.

Tüm partiler, vatandaşlara sandık başına gitme çağrısında bulunurken, ülkede en çok konuşulan konular arasında göç, sığınmacı krizi, yabancıların ülkeye uyumu gibi konuların yanı sıra olası merkez sağ ve aşırı sağ koalisyonu de yer alıyor.

Neredeyse 34 yıldır koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, yarınki seçimler sonucunda yine koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, mecliste yüzde 51'lik çoğunluğu oluşturan, yani 93 milletvekiline sahip parti ya da partiler hükümeti kurabilecek.

SEÇİM SONRASI EN GÜÇLÜ SEÇENEK ÖVP VE FPÖ KOALİSYONU

Öte yandan seçim yarışından, Avusturya Halk Partisi-Liste Kurz'un (ÖVP) yüzde 33, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 27, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin yüzde 25, Yeşillerin yüzde 4, Yeni Avusturya Liberal Forum Partisinin (NEOS) yüzde 5 ve Yeşillerden ayrılan Liste Pilz'in ise yüzde 4 oy alarak çıkacağı öngörülüyor.

Avusturya yarın sandık başına gidiyor

Ülkede çeşitli şirketlerin son kamuoyu yoklamalarına göre, sandıktan birinci çıkacak partinin Sebastian Kurz'un liderliğindeki ÖVP olması bekleniyor.

Eğer sonuç böyle olursa hükümet kurma yetkisini üstlenecek Kurz'un koalisyon oluşturmak için önünde 3 seçenek olacak.

MERKEZ SAĞ ve AŞIRI SAĞ KOALİSYONU BEKLENİYOR

Birçok siyaset bilimci ve gazeteci, programları neredeyse aynı olan iki parti ÖVP ve FPÖ'nün oluşturacağı merkez sağ-aşırı sağ koalisyonunu ilk ve olası en güçlü seçenek olarak değerlendiriyor.

İkinci bir seçenek ise Almanya'da olduğu gibi Jamaika koalisyonu, ÖVP'nin Yeşiller ve NEOS ile kuracağı ittifak olarak gösteriliyor. Son olarak geriye ÖVP ve SPÖ’nün bir kez daha kuracağı "büyük koalisyon" hükümeti seçeneği kalıyor.

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