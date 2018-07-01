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Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

Ülkede aşırı sağcı koalisyon hükümetinin politikaları, 100 binden fazla kişinin katılımı ile başkent Viyana’da protesto edildi.

İHA | 01.07.2018 - 02:26..
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Başkent Viyana’da aşırı sağcı koalisyon hükümetinin, ülkedeki işçilerin günlük çalışma süresini günlük 8 saatten 12 saate çıkartma kararı başta olmak üzere yabancı karşıtı ve kutuplaştırıcı politikaları sebebi ile başlatılan protestolar 100 binin üzerinde vatandaş katıldı.

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

"İZİN SAATLERİMİZ ÇALINIYOR"

Viyana’daki önemli tren garlarından Westbahnhof’da toplanan göstericiler, Mariahilfer caddesinden, kahramanlar meydanına kadar yürüdü. Göstericiler, “Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz, çünkü izin saatlerimiz çalınıyor” şeklinde sloganları attı.

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

Meydanda ise çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gösteriye katılan vatandaşlara seslendi. Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı Wolfgang Katzian ise yaptığı konuşmada, hükümetin çalışma sürelerini 12 saate çıkartma kararına tepki göstererek, kararın halk oylamasına götürülmesini söyledi.

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

Bir başka sendika sözcüsü Rainer Wimmer ise 12 saat uygulamasına karşı çıkmak için her türlü yola başvuracaklarını kaydederek, gerekirse grev yapacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

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