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Avusturya'da başörtüsü yasağı protestosu
Avusturya'da hükümet tarafından sunulan başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başkent Viyana'da protesto edildi.
04.02.2017 - 19:03
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