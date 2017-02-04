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Avusturya'da başörtüsü yasağı protestosu

Avusturya'da hükümet tarafından sunulan başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başkent Viyana'da protesto edildi.

04.02.2017 - 19:03
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Avusturya'da başörtüsü yasağı protestosu

Avusturya'da başörtüsü yasağı protestosu

Avusturya'da başörtüsü yasağı protestosuAvusturya'da başörtüsü yasağı protestosuAvusturya'da başörtüsü yasağı protestosu

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