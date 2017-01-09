taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6431
EURO
3,8373
ALTIN
137,55
PETR
56,9600

Avusturya'da başörtüsü yasağı tartışmaları

Okullar dahil devlet dairelerinde başörtüsü yasağı uygulanması önerisi, sivil toplum örgütleri ve din adamları tarafından tepki çekti.

AA | 09.01.2017 - 03:44
  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından geçen cuma günü gündeme taşınan başörtüsü yasağı önerisi, ülkede tepkilere neden oldu.

"SOS Mitmensch" adlı sivil toplum örgütü adına basına açıklama yapan Alexander Pollak, Kurz'un önerisinin yabancıların uyum süreciyle örtüşmediğini kaydederek, "Kim toplumsal uyumu güçlendirmek istiyorsa, yabancılaştırma, dışlama ve kutuplaşmaya olanak sunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Pollak, öğretmenlerin ne tür kıyafetler giydiğinden ziyade, gençlere iyi eğitim verip vermediğinin önemli olduğunu vurguladı.

"DIŞLAYICI VE DİN KARŞITI"

Avusturya Musevi Cemaati kanaat önderlerinden haham Schlomo Hofmeister ve Müslüman toplumu temsilen imam Ramazan Demir, Avusturya devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada, başörtüsü yasağını "dışlayıcı ve din karşıtı" olarak tanımladı.

Ülkede başörtüsünün yasaklanmasına yönelik girişimleri, eski aşırı sağcı yaklaşımlara benzeten Demir, "Böyle bir yasa önerisi din özgürlüğüne ve kadın haklarına yapılmış ağır bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hofmeier ise başörtüsünün, İslam geleneğinde dini bir sembol olduğunu belirtti.

Benzer dini kıyafetlerin Musevilik ve Hristiyanlık inancında da olduğuna işaret eden Hofmeier, bu dini sembollerin kabullenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu ve benzeri tartışmaların toplumu gereksiz yere kutuplaştırdığına dikkati çeken Hofmeier, uyum çağrısıyla asimilasyonu kastedenlerin, sağ popülist söylemlerle oy toplama çabasında olduğunu kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

16
Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı yendi

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı yendi

6
Anadolu Efes ligde de Galatasaray Odeabank'ı yendi

Anadolu Efes ligde de Galatasaray Odeabank'ı yendi

1
Afyonkarahisar'da bir köyde internet dersi

Afyonkarahisar'da bir köyde internet dersi

4
Çavuşoğlu'ndan Rafsancani için İran'a başsağlığı mesajı

Çavuşoğlu'ndan Rafsancani için İran'a başsağlığı mesajı

0
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

1
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM