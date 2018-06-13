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Avusturya'da Bosna Hersek asıllı vekile ırkçı saldırı

Avusturya parlamentosunda konuşma yapan Bosna Hersek asıllı milletvekili Alma Zadic, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

AA | 13.06.2018 - 08:56..
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Alma Zadic

Avusturya parlamentosunda Liste Piltz oluşumu adına, İçişleri Bakanlığı'nın milli istihbarat birimine ilişkin düzenlemelerini eleştiren bir konuşma yapan Alma Zadic aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve sağ popülist Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin sözlü saldırılarına uğradı.

"SİZ BOSNA'DA DEĞİLSİNİZ"

Aşırı sağcı partiden İçişleri Bakanı Herber Kickl'ı eleştiren Zadic'e, meclis sıralarından cinsiyetçi sözlü sataşmaların yanı sıra "Siz Bosna'da değilsiniz, bunu karıştırmayın" şeklinde ırkçı saldırıda bulunuldu.

Meclis televizyonu sözlü saldırıda bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, hakarette bulunanların ÖVP milletvekili Johann Radler ve FPÖ'lü Wolfgang Zanger olduğunu belirtti.

MECLİSTEKİ IRKÇI SALDIRIYA TEPKİLER

Bosna Hersek asıllı milletvekili Zadic, etnik kökeni nedeniyle ilk defa saldırıya maruz kalmadığını belirterek, söz konusu tutumun meclis seviyesinin altında büyük bir çirkinlik olduğunu söyledi.

Irkçı saldırıya, başta ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) olmak üzere Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ve meclis dışındaki Yeşiller partisi sert bir şekilde tepki gösterdi.

Eski Başbakan ve SPÖ Genel Başkanı Christian Kern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon partilerinin, başarılı bir avukat olan Zadic'e cinsiyetçi ve yabancı düşmanı ifadelerle hakaret ettiğini belirterek, acınası bir durumda olduklarını kaydetti.

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