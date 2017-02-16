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Avusturya'da Hitler'e benzeyen kişi tutuklandı

Avusturya’da Hitler’e özenerek onun gibi giyinen, saç ve bıyıklarını Hitler gibi kestiren 25 yaşındaki şahıs, hapis cezasına çarptırıldı.

16.02.2017 - 09:43
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Pazartesi günü Hitler’in doğum yeri olan Inn Braunau kasabasında yakalanarak gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahıs, 3 savcının yaptığı soruşturma sonunda tutuklandı.

HERALD HİTLER OLARAK TANITIYORDU

Her şeyiyle Adolf Hitler’i taklit eden şahsın çevresindekilere kendisini "Herald Hitler" olarak tanıttığı açıklandı.

Avusturya'da Hitler'e benzeyen kişi tutuklandı

GİTMEDEN YAKALANDI

Hitler’in doğduğu kasaba olan Inn Braunau’da ev kiralayarak iki hafta boyunca burada yaşayan şahsın kirayı ödeyecek parası kalmadığı için Almanya’nın Münih şehrine gitmeye hazırlanırken yakalandığı belirtildi.

NAZİ PROPAGANDASI

Herald Hitler takma adlı şahsın fotoğrafları yerel basında yayınlanınca polis harekete geçti ve gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda ise Nazi dönemine ait ve Nazi propagandası içeren yayınlar ele geçirildi.

Hitler özentisi Herald Hitler takma adlı adam gözaltına alınmadan önce gazetecilerin sorularına kısa ve kaçamak cevaplar verdiği gözlendi. Nazi dönemini yüceltmek suçuyla yargılanacak olan şahsı tanıyanlar ise “Kendi çapında bir gazete çıkartmayı planlıyordu. Münih’e giderek Almanya’da bir parti kuracağını devamlı söylerdi” şeklinde ifade verdiler.

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