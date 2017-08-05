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Avusturya'da ilk yardım helikopteri dağa çakıldı

Avusturya'da ilk yardım için gelen helikopter, düştü.

05.08.2017 - 15:23
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Avusturya'daki Grossglockner Dağı'nda kalp problemi yaşayan bir dağcıyı kurtarmaya giden ilk yardım helikopteri, talihsiz bir an yaşadı.

Avusturya'da ilk yardım helikopteri dağa çakıldı

UÇAK DAĞA ÇAKILDI

Kontrolü kaybeden pilotun uçağı dağa çakıldı. Şans eseri pilot ve hasta olay sonrası küçük yaralar aldı.

Avusturya'da ilk yardım helikopteri dağa çakıldı İZLE

Avusturya'da ilk yardım helikopteri dağa çakıldı

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak helikopterin kalıntıları toplatıldı ve araştırma geniş kapsamda sürüyor.

DÜŞME NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Helikopter firmasından Roy Knaus'un yaptığı açıklamaya göre, ağırlaşan helikopterin sıcak havaya karşı irtifa kaybettiğini ifade etti.

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