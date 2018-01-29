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Avusturya'da ırkçı adaydan çekilme çağrısına ret

Avusturya'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin eyalet adayı Udo Landbauer'in, Nazi içerikli bir kitabı dağıtan grubun üyesi olduğu gerekçesiyle, seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunuldu.

REUTERS | 29.01.2018 - 11:14..
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Avusturya'daki aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'nin (FPO) eyalet adayı Udo Landbauer, Nazi içerikli şarkı sözlerinin derlendiği kitapları dağıtan bir grubun üyesi olduğu için eyalet parlamentosundan çekilmesini isteyen Cumhurbaşkanını reddetti.

NAZİ SAVUNUCUSU GRUBUN ÜYESİ

Başbakan Sebastian Kurz'un göçmen karşıtı hükümetiyle koalisyon ortağı olan FPO, eski Nazilerin kurduğu bir siyasi grup ve Nazi geçmişini geride bıraktığını söylemesine rağmen Nazi skandallarına karışan üyelerini savunuyor.

Aşağı Avusturya eyaletinin önde gelen FPO adayı Landbauer'in 1997 yılında, Yahudilerin öldürülmesine atıf yapan şarkı sözleri kitabı yayımlayan bir grubun başkan yardımcılığını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, seçimden bir gün önce Landbauer'in adaylıktan çekilmesini istedi.

ÇEKİLME ÇAĞRISINI REDDETTİ

Yetkili makamların konuyu soruşturmaya başladıkları bildiriliyor. Naziler 1938 yılında, rejimin lideri olan Adolf Hitler'in doğduğu ülke olan Avusturya'yı ilhak etmişti.

ORF televizyonunun sorusuna Landbauer, adaylıktan "kesinlikle" çekilmeyeceği yanıtını verdi.

YAHUDİ LOBİSİ KARŞI

FPO, ekim ayında yapılan genel seçimde yüzde 26 oyla üçüncü olarak geçen ay kurulan koalisyon hükümetine katılmıştı. Avusturya'nın en büyük Yahudi örgütü olan IKG ve İsrail, koalisyon ortağı olmasına rağmen FPO'nun hiçbir yetkilisiyle temas etmiyor.

Aşağı Avusturya eyaletinde dün yapılan seçimi kazanan muhafazakarların lideri ise, yüzde 15 oy alan FPO ile işbirliği yapabileceklerini ancak Landbauer'i eyalet yönetimine almayacağını söyledi.

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