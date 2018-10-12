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Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

Avusturya'da 10 bine yakın gösterici, ırkçı ve ayrımcı hükümetini protesto etti. Viyana'da toplanan kalabalık, "Nazilere hayır" sloganları attı.

AA | 12.10.2018 - 02:03..
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Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

Müslüman, Yabancı ve gömenlere karşı Avusturya Halk Partisi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi koalisyon hükümetinin tutumu halkı çileden çıkarttı. Irkçı hükümet istemediklerini dile getiren göstericiler, Başkentte toplandı.

Avusturya'da ırkçı hükümete tepki


"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ" MESAJI

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, protestocular şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Viyana Şehir Kütüphanesi önüne ulaştı.

Viyana Belediyesi önünde toplanan göstericiler, "özgür basın", "Nazilere hayır", "birlikte daha güçlüyüz" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazarın konuşma yaptığı eylemde, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı politikalarının yanı sıra kimi medya kuruluşlarına yönelik sansür girişimine tepki gösterildi.

Avusturya'da hükümet karşıtı gösteri VİDEO

Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

BASIN DESTEK VERDİ

Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Isolde Charim, burada yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü gibi temel haklara saldıran hükümete karşı durmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Charim, İçişleri Bakanı Herbert Kickl'i eleştirerek, bakanın bağımlı bir basın oluşturmak istediğini ifade etti.

Basının değil, aşırı sağcı hükümetin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Charim, "Güçsüzler değil, gücü elinde tutanlar kontrol edilmeli. Bunun için de özgür basına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yazar Barbara Frischmuth da Avusturya'nın tarihinden öğrendiği en önemli hususun liberal olmayan demokrasinin gerçek demokrasi olamayacağı gerçeği olduğunu vurguladı.

Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

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