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Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da 2018'in ilk bebeği olarak 00:47'de dünyaya gelen Türk ailenin 'Asel bebeği', ırkçıların hedefi oldu.

AA | 06.01.2018 - 03:32..
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Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Viyana'da yaşan Türk vatandaşları Alper ve Naime Tamgaç çifti, yeni yılın ilk bebeğine sahip oldu. 00:47'de dünyaya gelen Asel bebeğin haberlere konu olması, aynı zamanda ırkçıların da hedefi haline getirdi.

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

SOSYAL MEDYADA IRKÇI YORUMLAR YAPILDI

Yeni yılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için “Sıradaki terörist doğdu”, “Kadın kanser mi?”, “Neden başörtüsü takıyor?”, “Herhalde daha soğuk olamazdı”, “Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

VİYANA GENEL SEKRETERİ: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve
nefret içerikli sert bir dille kınadı.

Avusturya medyası yeni doğan bir bebek için bu denli ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin çok rahat bir biçimde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, ırkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi.

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