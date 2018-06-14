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Avusturya'da kapatılan cami yeniden açıldı

Avusturya'da ibadete kapatılan Türklere ait cami eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

AA | 14.06.2018 - 04:51..
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  2. Avrupa

Eski ismiyle Nizam-ı Alem yeni ismiyle Viyana Alperenler Camisi Dernek Başkanı Hacı Yağcı, camilerinin kapatılma ve yeniden ibadete açılma sürecini değerlendirdi.

Başkan Yağcı, Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetin 4 yetkilisinin Ramazan ayında camilerinin adresini vererek kapatılma kararını açıklaması karşısında şok olduklarını söyledi.

"KARARI CEMAATİN ÇOK OLDUĞU CUMA GÜNÜ VERDİLER"

Camilerinin kapatılmasına ilişkin kararın beklenmedik olduğunu vurgulayan Yağcı, "Karar için cemaatin kalabalık olduğu mübarek cuma gününün seçilmesi, sanki kasten gündem oluşturmak için yapılmış gibi geliyor bize. Bu karar bizi çok üzdü. Son 4 günde yaşadıklarımız gerçekten tarif edilmez." diye konuştu.

Avusturya'da kapatılan cami yeniden açıldı

"HRİSTİYANLARLA HİÇ SORUN YAŞAMADIK"

Yağcı, camilerinin 1992’den itibaren aynı adreste bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar herhangi bir olumsuz olayla anılmadıklarını ancak basında dernekleri hakkında asılsız haberler yapıldığını ifade etti.

Caminin hemen karşısında bulunan kilisedeki Hristiyan din adamları ile uzun yıllara dayanan çok iyi ilişkileri olduğunun altını çizen Yağcı, "Yıllardır biz bu Kilisenin önünde kermeslerimizi yaparız, ilahilerimiz söyleriz. Kilise ve rahiple ikili ilişkilerimiz her zaman iyidir. Bölgede bir platformumuz var, rahiplerle bir araya gelerek 10’uncu bölgenin sorunlarını konuşuruz.” ifadelerini kullandı.

Avusturya'da kapatılan cami yeniden açıldı

"YANLIŞ BİR KARARDI"

Yağcı, Avusturya medyasının söz konusu kilisedeki rahiplere dernekleri hakkında sorular sorduğunu, rahiplerin cami ve cemaatlerine yönelik olumlu açıklamalarının basında yer aldığına işaret ederek, komşu din cemaatinin mensuplarına teşekkür etti.

İbadethanelerinin, yeni adı ile dün akşam toplu ibadete açıldığını kaydeden Yağcı, "Yanlış bir karardı, Avusturya İslam Cemaati’ne (İGGÖ) üyeliğimiz tamam, üyelik aidatlarımızı ödedik. Tabelamızı değiştirdik, hiçbir eksiğimiz kalmadı, cemaatimiz gelip burada toplu ibadetini yapabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cemaati, bayram ve cuma namazına davet eden Yağcı, son günlerde yaşananlar göz önünde bulundurarak, duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Avusturya'da kapatılan cami yeniden açıldı

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