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Avusturya'da kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltında

Adolf Hitler'i taklit ederek kamu alanlarında dolaşan 25 yaşındaki genç Nazi dönemini yüceltmekten gözaltına alındı.

14.02.2017 - 09:41
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Avusturya'da polis yetkilileri, Adolf Hitler'e benzemiş haliyle kamu alanında dolaşan bir kişinin, Nazi dönemini yüceltmekten Pazartesi akşamı gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişinin Hitler bıyığı bıraktığı, saçlarını onunki gibi kestirdiği ve onunkini hatırlatan bir takım elbise giydiği kaydediliyor.

Avusturya'da kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltında

HİTLER'İN DOĞDUĞU EVİN DIŞINDA FOTOĞRAFLARI DA VAR

Yerel basın, söz konusu kişinin, Adolf Hitler'in doğduğu Braunau am Inn kasabasındaki evin dışında fotoğrafları çekilirken görüldüğünü de bildiriyor. Ülkede yayımlanan Oberoesterreichische Nachrichten gazetesi, 25 yaşındaki kişinin kendini kentte 'Harald Hitler' şeklinde tanıttığını yazdı.

"NE YAPTIĞININ GAYET FARKINDA"

Polis sözcüsü David Furtner, BBC'ye yaptığı açıklamada bu kişinin yakın zamanda Almanya sınırındaki kasabaya taşındığını söyledi. Furtner, bu kişinin şaka ya da sanat performansı amacı taşımadığını da belirtti: "Genç adam ne yaptığının gayet farkında."

Polis sözcüsü bu kişinin Viyana ve Graz kentlerinde de görüldüğünü kaydetti. Avusturya'nın Heute.at isimli internet sitesinde kişinin fotoğrafları yayımlandı.

Avusturya'da kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltında

NAZİ DÖNEMİNİ YÜCELTMEK SUÇ SAYILIYOR

Avusturya'da Nazi dönemini yüceltmek suç sayılıyor. Ekim ayında Avusturyalı yetkililer neo-Nazilerin ilgi merkezine dönüşmemesi için Hitler'in doğduğu evi yıktırma kararı almıştı.

Hitler 20 Nisan 1889 yılında binanın en üst katındaki kiralık bir odada dünyaya gelmişti. Nazi döneminde kent turist çekerken, bina da Hitler'e sevgisini göstermek isteyenlerin mabedi haline gelmişti. Bina, Nazilerin güçlerini yitirdiği 1944'te kapatılmıştı.

Avusturya'da kendini Hitler'e benzeten kişi gözaltında

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