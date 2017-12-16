Avusturya'da Merkez Sağ-Aşırı Sağ koalisyon dönemi

ÖVP Genel Başkanı Kurz ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache, düzenledikleri basın toplantısında, iki aydır sürdürülen koalisyon görüşmelerinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Kurz yaptığı açıklamada, “iki aydır sürdürülen görüşmelerin sonucunda, Türkuaz (ÖVP) ve Mavi (FPÖ) uzlaşısı sağlanmıştır.” dedi.

15 Ekim’de Avusturyalıların ülkede ciddi bir siyasi değişikliği arzuladığı için bu iki partiye oy verdiğini ifade eden Kurz, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu değişim ve dönüşümü sağlamak için çalışacağız” ifadesini kullandı.