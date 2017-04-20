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Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gözaltı

Avusturya'da 37 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda "paralel devlet" oluşumu içindeki 26 kişi gözaltına alındı.

20.04.2017 - 16:45
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Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yaklaşık 500 güvenlik gücü 8 eyalette 37 adrese operasyonlar düzenledi.

LİDERLERİ GÖZALTINDA

Açıklamada, aşırı sağ söyleme sahip "Avusturya Ülkeler Birliği" olarak adlandıran, "devlet karşıtı" grubun lideri Monika Unger'in aralarında bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gözaltı

PARALEL DEVLET YAPILANMASI

Grubun ülke genelinde toplantılar düzenleyerek üye edinmeye çalıştığı, Avusturya devletini ve yasalarını tanımadığı, "paralel devlet" yapılanması oluşturmak istediği kaydedildi.

Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gözaltı

YASA DIŞI BELGELER

Hali hazırda binin üzerinde üyeye sahip grubun, yasa dışı belgeler hazırladığı ve insanları, bu belgelere sahip olanların yasalardan muaf olduğu iddiasıyla aldattığı ifade edildi.

Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gözaltı

Grubun, üyelerine para karşılığında plaka, kimlik gibi sahte evraklar verdiği, devlete vergi ve ceza ödenmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu bildirildi.

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