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Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache, koalisyon pazarlığı için kapalı alanda sigara içme yasağını kaldırttı. Sebebi ise kendi tiryakiliği.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 09:49..
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Avusturya'da kurulmaya çalışılan koalisyonun kaderi bir sigaraya bağlandı. Ülkede önümüzdeki yıl uygulanacak olan sigara yasağı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin  lideri Heinz-Christian Strache'nin sigara tiryakiliği nedeniyle koalisyon pazarlığında kullanıldı.

Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı

Strache, kapalı alanlar, tüm restoran ve barlarda sigaranın yasaklanması kararından hükümeti vazgeçirdi. mayıs ayında sigara yasağının kaldırılması bekleniyor.

SİGARA İLE GELEN HÜKÜMET ORTAKLIĞI

Sigara tiryakiliği ile tanınan aşırı sağcı lider, seçim kampanyasında tam kapsamlı sigara yasağını kaldırmayı vaat etmişti. Gelinen bu noktada sigara içen ve içmeyenler için, “Tercih özgürlüğü devam ediyor. Restoranların, özellikle de küçük olanların varoluşu garanti altına alındı. Binlerce kişi işsiz kalmaktan kurtarıldı” sözlerini kullandı.

Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı

Böylelikle aşırı sağcı Strache hem hükümete ortak olmuş oldu, hem de vadettiği sigara yasağını kaldırtmış oldu.

 

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