Avusturya’da sığınmacı karşıtı İçişleri Bakanı'na protesto

Viyana Üniversitesi'nin önünde toplanan göstericiler, şehir merkezindeki Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak, İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride “Kickl istifa", "Müslümanlar ve sığınmacılar hoş geldiniz", "Yönetimde Nazilere hayır” yazılı pankartlar açıldı.

"MÜSLÜMAN KADINLAR TERCİHLERİNİ YAPMAKTA ÖZGÜR"

Gösteri sırasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, Avusturya’da ırkçı saldırıların her yıl ciddi artış gösterdiği vurgulanarak, özellikle Müslümanların ve başörtülü kadınların hedef alındığı belirtildi.

Davit Holzer adlı bir konuşmacı “Avusturya’da her yıl bir şekilde başörtüsü tartışması alevlendiriliyor. Aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) bunun bayraktarlığını yapıyor. Ancak Kickl ve diğer aşırı sağcıların anlamadığı, Müslüman kadınların kendi tercihini yapmakta serbest oldukları.” ifadelerini kullandı.

"BİZE SIĞINAN İNSANLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sığınmacılara destek veren bir STK'nin sözcülüğünü yapan Olga Weinbeger de İçişleri Bakanı tarafından meclise sunulan yabancılar yasa tasarısını eleştirerek, “Kickl’ın istediği gibi hayatımızı düzenlemeyeceğiz, savaştan ve öldürülmekten kaçarak bize sığınan insanları yalnız bırakmayacağız, onları savaşın sürdüğü ülkelere geri göndermeyeceğiz.” diye konuştu.

Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl’ın kuzeni Daniela Kickl da yaptığı konuşmada, söz konusu güvenlik paketiyle sıradan vatandaşlara terörist muamelesi yapıldığını vurguladı.

Kickl, kuzeni olan İçişleri Bakanı'nın muhalefette iken yoğun denetimleri içeren güvenlik paketlerine tepki gösterdiğini ancak yönetime gelir gelmez çok daha sıkı denetimleri öngören yasa tasarıları hazırlattığını söyledi.