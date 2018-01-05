Avusturya'da sığınmacılara askeri üslü önlem

Avrupa mültecilere karşı yine skandal bir karar alma aşamasında. Mültecilere karşı vicdanları taş kesilen Avrupalılar, ülkelerine sığınmacı almadıkları gibi bir de varolan mültecilere askeri kışlalarda tutularak sokağa çıkma yasağı uygulamayı tartışıyor.

ÖZGÜRLÜKÇÜ PARTİDEN YASAKÇI YAKLAŞIM

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nin, ülkedeki sığınmacıların askeri kışlalarda tutulması ve bir çeşit sokağa çıkma yasağı uygulanması önerisi, ülkede tartışmalara neden oldu.

ORF kanalının "Wien heute" (Viyana'da bugün) programına konuk olan Strache, ilticacıların, başvurularının incelenip sonuçlandırılıncaya kadar kışlalarda kontrol altında kalmaları gerektiğini savundu.

"BAŞIBOŞ MÜLTECİLERE ÖNLEM"

Strache, "Geçmişte sığınmacıların akşam belli bir saaten sonra kışlaya geri dönmeleri konusu tartışılmıştı. Sığınmacıların iltica başvuruları sonuçlanana kadar bir düzenlemeye gidilmesi şart. Sığınmacılar kışlalarda bu şekilde kontrol altında tutulabilir." dedi.

Strache sığınmacıların belirli yerlerde kontrol altında tutulması ve sokaklarda başıboş şekilde kalmalarının engellenmesinin sorunları azaltacağını savundu.

Muhalefet partileri ise Strache'nin bu önerisinin sığınmacıların hapsedilmesi anlamına geldiğini, insanlık dışı olduğu ve asla kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

AVRUPA'DA YENİ FAŞİZM

Avrupa'nın mülteciler konusunda takındığı iki yüzlü tavır hemen hemen artık herkes tarafından malum hale geldi. Ancak bu tavırlara bir ses çıkartılmamasını fırsat bilen bazı devletler, faşist uygulamaları hayata sokmak için hazırlıklar yapıyor.

Bunların başında gelen Avusturya da tıpkı Hitler döneminin Almanya sında olduğu gibi yabancı sığınmacıları askeri üslerde tutmaya hazırlanıyor. Daha önce de mültecilerin ülkeden sınır dışı edilmesi, sınıra elektrikli tel çekilmesi, kapıların kapalı tutulması gibi önlemler de gündeme gelmiş, içlerinden bazıları da hayata geçirilmişti.