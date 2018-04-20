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Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

Salzburg kentinin tren garı yakınlarında iki trenin çarpışmasında 54 kişi yaralandı

AA | 20.04.2018 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avusturya Devlet Televizyonu ORF, Zürih ve Venedik yönlerinden gelen iki trenin Salzburg garına yaklaşırken çarpıştığını duyurdu.

Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

ÖLÜM TEHLİKESİ YOK

Zürih yönünden gelen trenin kondüktörü Susanne Fried, ORF'ye yaptığı açıklamada, çarpışma nedeniyle vagonlarda bulunan eşyaların düşmesi sonucu insanların yaralandığını belirterek, "Ölüm tehlikesi bulunan yaralımız yok."dedi.

Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

54 KİŞİ YARALANDI

Kızılhaç yetkililerinin yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, kazada 54 kişinin yaralandığı ve bazılarının çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Kazanın nedeniyle ilgili henüz bilgi verilmezken uzmanların konuyu araştırdığı kaydedildi.

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