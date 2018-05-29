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Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Başbakan Sebastian Kurz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını istedi.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 08:05..
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Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sandık zaferi daha yaşamasına engel olmak isteyen Avrupa ülkeleri de harekete geçti.

MÜZAKERE TEHDİDİ

Avusturya'da sadece AK Parti'nin mitinglerini yasaklayan Başbakan Sebastian Kurz, seçimlere 26 gün kala küstah bir açıklama daha yaptı.

Financial Times'a röportaj veren Kurz, Türkiye'de durumun kötü olduğunu, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

Demokrasi konusunda Ankara'nın Kopengah Kriterleri'ni yerine getirmediğini savunan Kurz, Türkiye'ye güvenmediklerini sözlerine ekledi.

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