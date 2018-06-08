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Avusturya'dan skandal karar

Avusturya Başbakanı Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve 11 imamı da sınır dışı edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 10:47..
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Avusturya'dan skandal karar

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı ortağı Strache, Müslüman cemiyetleri ve camileri ile ilgili ilginç bir karar aldı.

7 CAMİYİ KAPATIP 11 İMAMI SINIR DIŞI EDECEKLER

Avusturya Kültür Dairesi; 7 caminin kapatılmasını karara bağladı. Kapatılma kararı verilen camiler arasında Viyana Antonsplatz adresinde bulunan bir cami de bulunuyor. Ayrıca DİTİB'e bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin (ATİB) 11 imamı hakkında da sınırdışı işlemi başlatıldı.

Avusturya'dan skandal karar

OTURMA İZNİ HAKKINI KAYBEDEBİLİRLER

Ayrıca ATİB'te görevli yaklaşık 40 imamın Avusturya'daki oturma izni hakkını kaybedebileceği belirtildi. Buna gerekçe olarak Avusturya İslam yasasına aykırı düşmek gösteriliyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, aşırı sağcı FPÖ partili İçişleri Bakanı Herbert Kickl ve Başbakanlıkta kültür dairesi sorumlusu Gernot Blümel cuma sabahı yaptıkları açıklamada İslam yasasına ters düştükleri için bu camilerin kapatılması kararı alındığını açıkladı.

Avusturya'dan skandal karar

"BU YASAYI İLK KEZ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Başbakan Kurz, İslam yasası sayesinde kültür dairesinin geniş yetkilerle donatıldığını ve bundan şimdiye kadar yararlanılmadığını belirterek “Bu yasayı şimdi ilk kez uygulamaya koyacağız” dedi.

2016 yılında Türkiye’nin maddi destek sağladığı camide Çanakkale Savaşı’nı canlandırması, bu yıl Nisan ayında Avustruya'da gündem olmuştu. Bir gazetenin yayınladığı anma fotoğrafları ülkede tepki yaratmıştı.

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