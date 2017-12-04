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Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi

Avustralya’da meclis üyesi, eş cinsel evlilik yasası üzerine yaptığı konuşma sırasında meclis salonunda olan partnerine evlenme teklifi etti.

DHA | 04.12.2017 - 13:20..
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Avustralya’da Liberal Parti’de meclis üyesi olan 37 yaşındaki Tim Wilson, ilkokul öğretmeni olan ve o gün mecliste izleyici olarak salonda yer alan erkek arkadaşı Ryan Bolger’e sürpriz şekilde evlenme teklifi etti.

Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bolger, teklifi kabul etti.

Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi

MECLİS TUTANAKLARINA DA GEÇTİ

İkilinin ilginç anları, meclis tutanaklarına da geçti. Ryan Bolger, teklifin tutanaklara geçmiş halini Instagram hesabından paylaştı.

Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi

Geçtiğimiz haftalarda önce posta yoluyla yapılan referandumla halkın eş cinsel evliliğe “evet” dediği ülkede yasa tasarısı Senato’dan da geçmişti. Avustralya’lıların yüzde 61.6’sı yasal bağlayıcılığı olmayan oylamada eş cinsel evliliklere “evet” demişti.

Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi

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