Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi

Avustralya’da Liberal Parti’de meclis üyesi olan 37 yaşındaki Tim Wilson, ilkokul öğretmeni olan ve o gün mecliste izleyici olarak salonda yer alan erkek arkadaşı Ryan Bolger’e sürpriz şekilde evlenme teklifi etti.

Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bolger, teklifi kabul etti.

MECLİS TUTANAKLARINA DA GEÇTİ

İkilinin ilginç anları, meclis tutanaklarına da geçti. Ryan Bolger, teklifin tutanaklara geçmiş halini Instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda önce posta yoluyla yapılan referandumla halkın eş cinsel evliliğe “evet” dediği ülkede yasa tasarısı Senato’dan da geçmişti. Avustralya’lıların yüzde 61.6’sı yasal bağlayıcılığı olmayan oylamada eş cinsel evliliklere “evet” demişti.