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Avusturyalı terörist cezaevine gönderildi

Ankara'da yapılan terör operasyonunda TKP ile ilişkisi olan biri Avusturya uyruklu 3 kişi tutuklandı.

AA | 21.09.2018 - 03:25..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları terör operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

1'İ HARİÇ TUTUKLANDILAR

Terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Ankara'da gözaltına alınan 4 zanlıdan, Avusturya uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı.

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