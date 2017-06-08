Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi için elinden geleni yapan Avusturya, Akdeniz'de mültecilere karşı askerlerini konuşlandırmak istedi.

TÜRKİYE İSTEMEDİ

Mültecilere karşı vahşi uygulamaları devreye sokan Avusturya'nın bu adımını Türkiye engelledi.

KARARI KABUL ETTİLER

Avusturya devlet televizyonuna konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Johann Frank, Türkiye'nin veto kararının doğru olduğunu ifade etti.

AVRUPA'NIN DIŞ SINIRLARININ KORUNMASI...

Frank veto edilen operasyonun Avrupa’nın dış sınırlarının korunması mevzubahis olduğu için açıkça Avusturya’nın güvenlik çıkarlarını içeren bir operasyon olduğunu söyledi.