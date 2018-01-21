Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Bin kişiden az nüfuslu bu şirin kasaba, yüksek dağların eteklerine serili bozulmamış doğasıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.

NASIL GİDERİM

Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bulunan Hallstatt, yüz ölçümü açısından uygun olmadığından havaalanına sahip değil.

Değil havaalanı, ölen insanlar için bile yeteri gömü alanı bulunmadığından, her on yılda bir eski mezarlardan çıkarılan kemiklerin yerine yenileri konuluyor.

BOT YOLCULUĞU

Viyana uçuşunuzun ardından ilk olarak tren ile Obertraun'a varıp, oradan da göl üzerinde yapacağınız keyifli bir bot yolculuğu sonucunda Hallstatt’a varıyorsunuz.

NE ZAMAN GİDİLİR

Kışın yağan karın bu kadar yakışan bir kasaba olmasının yanında, çoğu yerin kapalı olmasına sebep oluyor. Ziyaret için en uygun zaman, yılın mayıs-eylül ayları arası.

TENHA KASABANIN KALABALIK TARİHİNDEN

Hallstatt, dünya tarihinin en eski tuz madenine sahip olması sayesinde, ekonomik geçimini tuz üretiminden sağlıyor.

Tarihi 14. yüzyıla dayanan Hallstatt Market Meydanı, kafe, restoran, hediyelik eşya satan mağazalar ve konaklayabileceğiniz otellerle çevrili.

Meydanda bulunan ‘Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ (Holy Trinty ) sütunu oldukça önemli.

GÖL KENARINDA BALIK KEYFİ

5 yılda tamamlanmış bir diğer simge olan Hallstatt Protestan Kilisesi’nin yapımı 18. yüzyıla dayanıyor.

Bu bölgede göl kenarına kurulmuş restoranlarda birbirinden lezzetli tatlı su balıkları ile akşam yemeğinizi taçlandırabilirsiniz.

DOĞANIN SEYRİNE DALIN

Bir uçtan diğer ucunu yürüyerek bir saatte bitirebileceğiniz kasabayı, elektrikli göl botuyla gezebilir, ‘Salzwelten Tuz Madeni’ turuna katılabilirsiniz.

Bölgenin en yüksek yeri olan bu maden turuna füniküler ile çıkarken, mimarisiyle büyüleneceğiniz kemik evler bu keyifli yolculuğunuza eşlik edecek.

‘ÇİN’ MALI HALLSTATT

Hallstatt doğal güzelliğinin yanı sıra, küçücük bir alana sığdırdığı zengin tarihi, yaban hayatı, yerel festivalleri ve kış sporları alternatifleriyle yoğun ilgi görüyor. Özellikle Asyalı turistlerin gözdesi haline gelen kasabanın bir diğer özelliği, dünyada birebir kopyalanmış olan ilk ve tek yerleşim yeri olması.

Hallstatt’ın her köşesi, 2011 yılında imitasyon üretimde bir dünya markası olan Çinliler tarafından Guangdong Eyaleti’nin Huizhou şehri yakınlarında taklit edildi. Bu doğa harikası yerin taklit edilebilmesi için tam 940 Milyon $ bütçe harcandı.