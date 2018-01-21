taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Yukarı Avusturya'nın göller bölgesindeki en eski kasabası Hallstatt, doğanın cömertliği içinde kaybolmuş sakinliği ile biliniyor.

Özel Haber | 21.01.2018 - 10:52..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Bin kişiden az nüfuslu bu şirin kasaba, yüksek dağların eteklerine serili bozulmamış doğasıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor.

NASIL GİDERİM

Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bulunan Hallstatt, yüz ölçümü açısından uygun olmadığından havaalanına sahip değil.

Değil havaalanı, ölen insanlar için bile yeteri gömü alanı bulunmadığından, her on yılda bir eski mezarlardan çıkarılan kemiklerin yerine yenileri konuluyor.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

BOT YOLCULUĞU

Viyana uçuşunuzun ardından ilk olarak tren ile Obertraun'a varıp, oradan da göl üzerinde yapacağınız keyifli bir bot yolculuğu sonucunda Hallstatt’a varıyorsunuz.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

NE ZAMAN GİDİLİR

Kışın yağan karın bu kadar yakışan bir kasaba olmasının yanında, çoğu yerin kapalı olmasına sebep oluyor. Ziyaret için en uygun zaman, yılın mayıs-eylül ayları arası.

TENHA KASABANIN KALABALIK TARİHİNDEN

Hallstatt, dünya tarihinin en eski tuz madenine sahip olması sayesinde, ekonomik geçimini tuz üretiminden sağlıyor.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Tarihi 14. yüzyıla dayanan Hallstatt Market Meydanı, kafe, restoran, hediyelik eşya satan mağazalar ve konaklayabileceğiniz otellerle çevrili.

Meydanda bulunan ‘Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ (Holy Trinty ) sütunu oldukça önemli.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

GÖL KENARINDA BALIK KEYFİ

5 yılda tamamlanmış bir diğer simge olan Hallstatt Protestan Kilisesi’nin yapımı 18. yüzyıla dayanıyor.

Bu bölgede göl kenarına kurulmuş restoranlarda birbirinden lezzetli tatlı su balıkları ile akşam yemeğinizi taçlandırabilirsiniz.

DOĞANIN SEYRİNE DALIN

Bir uçtan diğer ucunu yürüyerek bir saatte bitirebileceğiniz kasabayı, elektrikli göl botuyla gezebilir, ‘Salzwelten Tuz Madeni’ turuna katılabilirsiniz.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Bölgenin en yüksek yeri olan bu maden turuna füniküler ile çıkarken, mimarisiyle büyüleneceğiniz kemik evler bu keyifli yolculuğunuza eşlik edecek.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

‘ÇİN’ MALI HALLSTATT

Hallstatt doğal güzelliğinin yanı sıra, küçücük bir alana sığdırdığı zengin tarihi, yaban hayatı, yerel festivalleri ve kış sporları alternatifleriyle yoğun ilgi görüyor. Özellikle Asyalı turistlerin gözdesi haline gelen kasabanın bir diğer özelliği, dünyada birebir kopyalanmış olan ilk ve tek yerleşim yeri olması.

Avusturya’nın dingin kasabası: Hallstatt

Hallstatt’ın her köşesi, 2011 yılında imitasyon üretimde bir dünya markası olan Çinliler tarafından Guangdong Eyaleti’nin Huizhou şehri yakınlarında taklit edildi. Bu doğa harikası yerin taklit edilebilmesi için tam 940 Milyon $ bütçe harcandı.

 

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

67
Türk komandoları sınırı geçti

Türk komandoları sınırı geçti

236
Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

98
Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

226
Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

156
Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

59
Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

36