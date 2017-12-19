taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Avusturya'nın koalisyon sözleşmesine Türkiye de girdi

Avusturya'da göreve gelen aşırı sağcı partinin hazırladığı koalisyon sözleşmesinde Türkiye de yer aldı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 12:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Heinz Christian Strache'nin kurdukları koalisyon hükümeti göreve başlayarak bugün Viyana'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Avusturya'nın koalisyon sözleşmesine Türkiye de girdi

KURZ DÜNYANIN EN GENÇ  LİDERİ OLDU

Başbakan olarak atanan Sebastian Kurz, yemin ederek yeni görevine başladı. 31 yaşındaki Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz, göreve gelmesiyle dünyanın en genç lideri oldu.

Avusturya'nın koalisyon sözleşmesine Türkiye de girdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

AVUSTURYA DIŞİŞLERİNE TÜRK KARŞITI KNEİSSL GETİRİLDİ

Kurz'un ortaklık yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi de resmen hükümete girdi. Bu ekipten Dışişleri Bakanlığı'na ise Türkiye karşıtlığı ile bilinen Karin Kneissl getirildi.

AVUSTURYA ORTA DOĞU'DA AKTİF BİR POLİTİKA İZLEYECEK

8 dil bilen Kneissl, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Yakın Doğu uzmanı olarak bilinen bakanın göreve getirilmesi Avusturya’nın Ortadoğu’da daha aktif bir politika izlemek istediği yorumlarına yol açtı.

Avusturya'nın koalisyon sözleşmesine Türkiye de girdi

(Fotoğrafın sağında Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl)

AVUSTURYA MÜZAKERELERE KARŞI FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Hazırlanan 160 sayfalık koalisyon sözleşmesinde Türkiye'nin de yer alması oldukça şaşırttı. Sözleşmede; Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin üyelik müzakerelerini durdurulması istenecek. Türkiye, Avrupa komşuluk taslağı hazırlanması önerilecek.

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı protesto- FOTO GALERİ

PROSTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Bu arada ülkede siyasetin aşırı sağcılara kırılması tepkilere yol açtı. Halk sokaklara inerek protesto gösterileri düzenledi.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

420
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

211
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

239
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM