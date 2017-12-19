Avusturya'nın koalisyon sözleşmesine Türkiye de girdi

Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Heinz Christian Strache'nin kurdukları koalisyon hükümeti göreve başlayarak bugün Viyana'da bir toplantı gerçekleştirdi.

KURZ DÜNYANIN EN GENÇ LİDERİ OLDU

Başbakan olarak atanan Sebastian Kurz, yemin ederek yeni görevine başladı. 31 yaşındaki Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz, göreve gelmesiyle dünyanın en genç lideri oldu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

AVUSTURYA DIŞİŞLERİNE TÜRK KARŞITI KNEİSSL GETİRİLDİ

Kurz'un ortaklık yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi de resmen hükümete girdi. Bu ekipten Dışişleri Bakanlığı'na ise Türkiye karşıtlığı ile bilinen Karin Kneissl getirildi.

AVUSTURYA ORTA DOĞU'DA AKTİF BİR POLİTİKA İZLEYECEK

8 dil bilen Kneissl, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Yakın Doğu uzmanı olarak bilinen bakanın göreve getirilmesi Avusturya’nın Ortadoğu’da daha aktif bir politika izlemek istediği yorumlarına yol açtı.

(Fotoğrafın sağında Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl)

AVUSTURYA MÜZAKERELERE KARŞI FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Hazırlanan 160 sayfalık koalisyon sözleşmesinde Türkiye'nin de yer alması oldukça şaşırttı. Sözleşmede; Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin üyelik müzakerelerini durdurulması istenecek. Türkiye, Avrupa komşuluk taslağı hazırlanması önerilecek.

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı protesto- FOTO GALERİ



PROSTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Bu arada ülkede siyasetin aşırı sağcılara kırılması tepkilere yol açtı. Halk sokaklara inerek protesto gösterileri düzenledi.