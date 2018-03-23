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Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

Almanya’daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini elden çıkarma kararını yeniledi.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 09:44..
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Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

2007 yılından beri holdingin yatırımcıları arasında yer alan Axel Springer Grubu'nun yaptığı satış açıklaması Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlanmasının ardından geldi.

Springer’in yaptığı açıklamada "Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır." denildi.

KALAN HİSSELERİ SATACAKLAR

Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, Doğan Medya Grubu'nda bulunan kalan hisselerini 2022 yılına kadar satacaklarını ifade etti.

Almanya'da Bild, B.Z., Die Welt gibi günlük gazeteleri çıkan Axel Springer SE'nin 15 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu, Demirören Holding'e 1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satılmıştı.

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