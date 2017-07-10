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Ay nasıl kokar

Ay'ın barut gibi koktuğu ifade ediliyor..

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Ay'da yalnızca on iki kişi yürüdü ve hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay'ı koklayamadı.

Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı.

Ay nasıl kokar

TOPRAK KARA BENZİYOR

Astronotlar Ay'daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre, bu toprak büyük ölçüde Ay'ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana geliyor.

Bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içeriyor..

Ay nasıl kokar

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