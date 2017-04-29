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Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu
Sakarya'da hilal şeklinde olan ay, gökyüzünde yıldızla buluştu.
29.04.2017 - 01:44
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Sakarya'da gözlemenen gök olayı, güzel ve anlamlı bir manzara oluşturdu.
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