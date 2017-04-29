taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5528
EURO
3,8707
ALTIN
144,88
PETR
51,8300

Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

Sakarya'da hilal şeklinde olan ay, gökyüzünde yıldızla buluştu.

29.04.2017 - 01:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sakarya'da gözlemenen gök olayı, güzel ve anlamlı bir manzara oluşturdu.


Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu
Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu
Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

39
Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

1
Aydın'da tecavüz zanlısı dövüldükten 13 gün sonra öldü

Aydın'da tecavüz zanlısı dövüldükten 13 gün sonra öldü

23
Sırbistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Sırbistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

17
Filipinler'de 7.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7.2 büyüklüğünde deprem

1
Ankara’da trafiğe kapalı yollar

Ankara’da trafiğe kapalı yollar

2
Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

Papa Franciscus Kıpti Kilisesi lideriyle buluştu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM