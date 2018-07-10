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Ay'a Dünya yörüngesinden bakış

Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bir Ay fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

AA | 10.07.2018 - 07:42..
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Alman astronot Alexander Gerst, alçak irtifa yörüngesinden Ay'ın ilk dördün halindeki aydınlık yarısını görüntülediği fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.

Fotoğrafa düştüğü notta Gerst, "Dünya yörüngesinde günde 16 tur atan ISS, her gün Ay'a gidip gelecek kadar mesafe katediyor." yazdı.

Ay'a Dünya yörüngesinden bakış


HER GÜN DEFALARCA GÜN BATIMI VE DOĞUMUNA ŞAHİT OLUYORLAR

Dünya'nın 354 kilometre üzerinde saatte 27 bin 700 kilometre hızla seyreden ISS, Dünya çevresindeki bir turu 92 dakikada tamamlıyor. İstasyonda görev yapan astronotlar bu sayede her gün 15-16 kez gün doğumuna ve gün batımına tanık oluyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat görev yapıyor.

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