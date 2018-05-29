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Aya Nikola Kilisesi kuyusunda kurtarma operasyonu

Bahçeyi temizlerken 30 metrelik kuyuya düşen Ayo Nikola Kilisesi çalışanı Tina Tinodinos, 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

AA | 29.05.2018 - 13:49..
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Olay Sarıyer'de bulunan Aya Nikola Rum Ortadoks kilisesinde yaşandı. Kilisede görevli Kostas Tinodinos ve eşi Tina Tinodinos, bahçede temizlik yapmaya başladı.

KUYUDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Bu sırada 30 metrelik kuyunun kapağına basan Tina Tinodinos, aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aya Nikola Kilisesi kuyusunda kurtarma operasyonu

İtfaiye kuyunun çok dar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kuyuya inen bir itfaiye eri kadına ulaşmayı başardı. Bu sırada kadının kocası Kostas Tinodinos da kuyunun başından bir an olsun ayrılmadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Rumca konuştuğu eşine moral veren ve itfaiye ekiplerine tercümanlık yapan adam, zaman zaman gözyaşı döktü. Eşinin Rumca "batıyorum" dediği söyleyen adam, itfaiye ekiplerinden acele etmelerini istedi. Gözyaşlarına boğulan adam, itfaiyeciler tarafından teselli edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Kuyuya düşen Tina Sinodinos ise yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinodinos sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Sinodinos’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aya Nikola Kilisesi kuyusunda kurtarma operasyonu

Aya Nikola Kilisesi kuyusunda kurtarma operasyonu

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