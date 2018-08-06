taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.663
USD
5,1452
EURO
5,9479
ALTIN
200,67
PETR
73,6200

Ayağı takıldı numarası yaptı 1200 dolar çaldı

Şenliköy'de yemek yiyen iki İranlı aile restorandan çıktıktan sonra onları takip eden bir grup tarafından Tatanacılık adı ile bilinen numarayla 1200 dolarını çaldırdılar.

DHA | 06.08.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cuma günü öğle saatlerinde İranlı iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra restorandan ayrıldı. Ailenin çıkışını araçtan izleyerek bekleyen bir grup aile dışarı çıktığında araçtan inerek takibe başladı.

Ayağı takıldı numarası yaptı 1200 dolar çaldı

TATANACILIK YAPARAK 1200 DOLARI ÇALDI

İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptan bir kadın adı Tatanacılık olarak bilinen yöntemi uygulamak için ayağı takılarak düşme numarası yaptı. İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine atıp 1200 doları aldı.

Ayağı takıldı numarası yaptı 1200 dolar çaldı

İRANLI AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Parayı alan hırsızlar araçlarına geri döndü.  O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ayağı takıldı numarası yaptı 1200 dolar çaldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

84
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

199
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

23
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

113
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

272
Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

24
Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM