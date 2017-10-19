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Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Adana'da bir ayakkabı imalathanesinde kullanılan yapıştırıcıların tutuşması sonucu yangın çıktı.

19.10.2017 - 01:14
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Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalatta kullanılan yapıştırıcıların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede iş yerinin her yerini sardı.

Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında Ülkücan (12), Mehmet (16) ve Ömer Çekiç (45) ile Ziya Sartak çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla atölyeden çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan Ülkücan Çekiç'in durumunun iyi olduğu, diğer üç kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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