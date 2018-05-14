Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan arama neticesinde, hava filtresi kutusu içerisine gizlenmiş 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 357,66 gram uyuşturucu ve uyarıcı Afyon sakızı maddesi ele geçirildiği belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 2’si kadın 2’si erkek olmak üzere 4 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, “Olay ile ilgili yakalanan U.B., S.B., İ.N.A. ve E.Y. isimli şahıslar, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek veya Sağlamak’ suçundan cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmiş, U.B. isimli şahıs adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, diğer şahıslar ise adli kontrol kararı ile serbest kalmışlardır.” denildi.

Ayakkabı tabanında uyuşturucu kaçakçılığı VİDEO

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada ise, yolculuk yapmakta olan bir şahsın her iki ayakkabısının taban kısmına gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 509 gram eroin, yolcu koltuğunun alt kısmında ise 26 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi olan şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



