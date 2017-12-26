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Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

Bitlis'te şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirildi.

DHA | 26.12.2017 - 20:50..
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Van karayolunda üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otübüsünü durdurdu.

TUTUKLANDI

Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun  yapılan üst aramasında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı.

Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

KOLTUK ÜZERİNDE METAMFETAMİN ELE GEÇTİ

Öte yandan polis ekiplerinin Van-Tatvan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukdukları bir başka yolcu otübüsünde ise durumundan şüphelenilen  H.F.E. ve M.Y.’nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 515 gram metaMfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

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