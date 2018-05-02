Ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren genç

Samsun'da SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti.

KENDİ AYAKKABILARINI ÇOCUĞA VERDİ

Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti.

Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ İKİLİYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.