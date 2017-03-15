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Felçli adamın ayakları yandı fark etmedi

Erzurum'da belden aşağısı felçli olan bir adam ısınmak için tandıra uzattığı ayaklarının yandığını fark etmedi.

15.03.2017 - 16:39
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Muhammet Ali Çetin'in belden aşağısı, 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç oldu.

Çevresindeki bazı kişilerin "sıcağın felç geçiren kişilere iyi geldiği" yönündeki sözlerini dinleyen Çetin, yakınlarının ekmek pişirmesinin ardından tandırda ayaklarını ısıtmak istedi.

AYAKKABISI ERİDİ AYAKLARI YANDI

İçinde alev olan tandıra ayaklarını uzatan Çetin'in bir süre sonra ayakkabısı ile çorabı eridi ve ayakları yandı. Felç sebebiyle ayaklarının yandığını hissetmeyen Çetin, durumu fark edip kendisini tandırdan uzaklaştıran yakınlarınca Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Çetin'in ayaklarında 2. derece yanık olduğu belirlendi.

Felçli adamın ayakları yandı fark etmedi

"AYAKLARIMIN RAHATLADIĞINI HİSETTİM"

Çetin, tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, felç nedeniyle ayaklarını hissetmediğini söyledi.

Ayaklarını tandıra ısıtmak için soktuğunu belirten Çetin, "Ayaklarımın rahatladığını hissettim meğerse yanıyormuş. Tandırda ateş olduğunu bilmiyordum. Bir süre geçtikten sonra yakınlarımın uyarısıyla ayaklarıma baktığımda ayakkabım ve çorabım erimişti. Ayağımın yandığını o zaman anladım. Bilseydim ayaklarımı koymazdım oraya. Koltuk değnekleri ile yürümeye çalışırken bile düşüyorum." diye konuştu.

Çetin, bastonlarla yürüdüğünü aktararak yetkililerden akülü araba istedi.

Felçli adamın ayakları yandı fark etmedi

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