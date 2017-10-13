Ankara'nın Mevlana Bulvarı üzerinde yaşanan trafik terörü cep telefonu ile görüntülendi.

Genç yaşlardaki bir motosiklet sürücüsünün, ayaklarını motosiklet direksiyonuna yerleştirerek seyretmesi dikkat çekti.

KASK TAKMADI

Başından kask bulunmayan ve iddiaya göre saatte 100 kilometre hızla ilerleyen sürücünün bir de bu şekildeyken sigara içmesi akıllara durgunluk verdi.

Ayaklarıyla motosiklet kullanan sürücü VİDEO

Yoldan geçen diğer araçların cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.