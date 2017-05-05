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"Ayakta yolculuk" için güvenlik kemeri kullanılacak

Daha güvenli ve rahat seyahat edebilmek için emniyet kemeri projesi başlatıldı.

05.05.2017 - 11:44
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Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden Esma Nur Gökalp, Esra Taşdemir ve Necla Şimşek, şehir içi ulaşımda ayakta seyahat edenlerin, yolculuklarını rahat ve güvenli yapabilmeleri için emniyet kemeri projesini hayata geçirdi.

"SEYAHATLER DAHA KONFORLU HALE GETİRİLECEK"

Projenin şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanması halinde ayakta yolculuk yapan bireylerin vakitlerini verimli geçireceklerini belirten Esra Taşdemir, "Güvenlik kemeri sayesinde kitap okuyabilecek veya cep telefonları veya tabletlerinde internet üzerinden işlerini takip edebilecekler. Projeyi hazırlarken, kavrama kuvveti ve dengesi yerinde olmayan bireylerin yolculuklarını güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamayı da hedefliyoruz. Projemizle aynı zamanda gün içerisinde yorgunluk ve stresin tavan yaptığı eve dönüş yolculuklarda bireylere güvenlik kemeriyle maksimum destek sağlayarak seyahatlerini daha konforlu hale getirmeyi de amaçladık."


ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ferruh Taşpınar da projenin Türkiye'de ve yurt dışında uygulanabilirliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

UYGULAMADAN MEMNUN KALINDI

Projenin pilot olarak uygulandığı özel halk otobüsünde güvenlik kemerini deneyen vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

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