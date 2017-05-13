Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı

İstanbul’un fethinin 564. yıl dönümünde Ayasofya Müzesi'nin cami olarak ibadete açılması için Ayasofya Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Suriyeli Alimler Birliği Başkanı Şeyh Usame Er Rifai, Filistin'den Mescid-i Aksa İmamı Mohammed Ali El Abbasi ile İstanbul ve çevre illerden otobüslerle gelen davetliler katıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlik alanında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Grup Sezgiler tarafından bazı ezgiler seslendirildi.

Gece yarısından itibaren meydanda toplanan grup, sabah namazı vaktinin girmesini bekledi. Vaktin girmesiyle Mescid-i Aksa İmamı Mohammed Ali El Abbasi cemaate sabah namazı kıldırdı, Şeyh Usame Er Rifai de dua ettirdi.

Namaz öncesi cemaate seslenen Turhan, dünyanın birçok ülkesinde kurulan dernekler tarafından Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesi için çok yoğun çalışmalar yapıldığını ve bunun neticesinde sahte imzalarla 1934'te Ayasofya Camii'nin müze haline getirildiğini söyledi.

Yıllardır Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Bu mücadele sadece İstanbul'daki kardeşlerimizin bir mücadelesi değildir. Dün itibarıyla Van'dan, Hakkari'den, Tunceli'den, Ardahan'dan, Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten, Adana'dan, Türkiye'nin 81 ilinden kardeşlerimiz buraları doldurmak için geldiler. Bizim, Ayasofya Camii'nin minarelerinden ezanların okunmasıyla alakalı talebimiz, 'buradaki, çevredeki camiler doldu taştı, namaz kılacak yer yok, o açıdan Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar okunsun, içinde namaz kılalım' mücadelesi değildir. Bizim için Ayasofya, Sultan Fatih'in bir vakfiyesidir, hak ve batılın mücadelesinde, hakkın yanında yer almanın gayreti içinde olmaktır. Yoksa Ayasofya Camii'nin minarelerinden Allahuekber nidaları okunmazsa Ayasofya bizim için taştan topraktan ibarettir."

Turhan, Ayasofya'nın sadece Müslümanlar için değil dünyanın birçok bölgesinde bulunan insanlar tarafından başka bir mana ifade ettiğini vurguladı.

Ayasofya'nın minarelerden ezanlar okunursa, Allahuekber nidaları yerine getirilirse ecdadın emanetine sahip çıkma mücadelesi bakımından Ayasofya'nın yanında yer almanın kendileri için bir anlam ifade edeceğini dile getiren Turhan, "Ayasofya ile alakalı sadece 1934'te bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline getirilen bir yer olarak değerlendirilmesi de son derece yanlış olur." dedi.

Alanda toplanan kalabalık, topluca dua ettikten sonra dağıldı.