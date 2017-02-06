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Ayasofya restore edilecek

Trabzon'da inşa edilen Ayasofya'nın yapı sağlığı takip edilerek yeniden yapılandırılacak.

06.02.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. Emlak

12. yüzyılda Trabzon'da inşa edilen Ayasofya, 2013 yılında hizmet vermeye başladı.

Ayasofya restore edilecek

2 MİLYON LİRALIK RESTORASYON

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, Ayasofya Camisi'nde yıl içinde başlayacak yaklaşık 2 milyon liralık restorasyon gerçekleştirileceğini söyledi.

Ayasofya restore edilecek

STATİK İZLEMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çalık, yapılacak restorasyon çalışmalarıyla ilgili, "Projemizde, statik izlemeyle alakalı birtakım çalışmalarımız var. Yapıya monte edilecek 8 ivme ölçer sayesinde yapının davranışları anlık veri şeklinde toplanabilecek. Bu, yapı sağlığının izlenmesine ilişkin bir sistem. İvme ölçerlerden toplanan veriler, bilgisayar programına aktarılacak. Cihazın kayıtları sayesinde elde edilen veriler işlenerek sayısal çıktı, grafik haline dönüştürülecek. İvme ölçerler aracılığıyla sürekli izlenecek yapıda herhangi bir hasar tespit edildiğinde erken müdahalede bulunulabilecek. Bu sistem sayesinde yüzyıllardır ayakta duran yapının adeta düzenli olarak EKG'si çekilmiş olacak." diye konuştu.

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