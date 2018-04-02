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Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Yunan basınında geniş yer buldu. Gazetelerin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 07:23..
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Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.

YUNAN ÇILDIRDI

Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler; şu başlıkları kullandı:

* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.

* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.

* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.

Ayasofya'da Kuran-ı Kerim tilaveti VİDEO


Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

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