Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.

YUNAN ÇILDIRDI

Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler; şu başlıkları kullandı:

* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.

* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.

* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.

Ayasofya'da Kuran-ı Kerim tilaveti VİDEO



