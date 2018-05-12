Ayasofya'da toplu namaz

İstanbul'un en gözde tarihi mekânlarından Ayasofya Müzesi'nin önünde namaz kılan grup burada bir asın açıklaması yaptı, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı.

"İSRAİL FİLİSTİN TOPRAKLARINDAN GİDECEK"

Grup adına konuşma yapan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz, bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları, oradan defolana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" dedi.

AYASOFYA ÖNÜNDE KUR'AN OKUNDU, NAMAZ KILINDI

AGD'nin Ayasofya Meydanı'nda düzenlediği programa yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Sabah saat 04.00 sıralarında toplanmaya başlayan kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı.