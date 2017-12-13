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Ayọ̀bámi Adébáyọ̀’dan yeni roman: Benimle Kal

Nijeryalı yazar Ayọ̀bámi Adébáyọ̀’nun 'Benimle Kal'romanı, 15 Aralık’ta hep kitap etiketiyle yayımlanıyor.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 13:44..
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Nijerya'nın önemli kadın yazarlarından Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, yeni romanı Benimle Kal ile 1980'lerin Nijerya'sına dair sosyal, siyasal ve ekonomik sunum yapıyor.

“Benimle Kal”, önümüzdeki günlerde kitapseverler tanışacak. Oldukça genç olan  Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, 1988 yılında Nijerya’da doğdu. Daha önce de Resta con me (Bir Roman) kitabını da kaleme aldı. Bu kitabıyla Afrika Nijerya Sanat ve Kültür Ödülü’ne değer görülen genç yazar, yeni kitabıyla hayranlarını selamlıyor.

Ayọ̀bámi Adébáyọ̀’dan yeni roman: Benimle Kal

YEJİDE'NİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kitabın konusunu, birbirlerini çok seven bir çiftin, çocuk sahibi olmak için verdikleri amansız mücadele oluşturuyor. Kitabın kahramanlarından Yejide, yetim büyümüş ve babasının dört eşi tarafından da sevilmeyen biridir. Üniversitede okurken Akin adlı bir erkekle tanışır, kısa sürede birbirlerine aşık olan genç çiftin aradan geçen dört yıla rağmen çocukları olmaz.

Bunun üzerine aile baskısı altında kalan çift, çaresizdir. Akin'nin ailesi oğullarına ikinci bir eş bulmak isteyince, Yejide bunun üzerine tehlikeli bir işe girişir.

Ayọ̀bámi Adébáyọ̀’dan yeni roman: Benimle Kal

Genç yazar Ayọ̀bámi Adébáyọ̀

YazarAyọ̀bámi Adébáyọ̀

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Begüm Kovulmaz

Yayım yılı: 2017

Syf: 264

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D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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