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Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi, kızının katilinin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı: Teröristin geberdiğine çok sevindim.

AA | 27.03.2018 - 21:08..
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Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın katili Mehmetçik tarafından öldürüldü.

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Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit eden terörist olduğunun ortaya çıkmasını haberlerden öğrendiğini belirten Zehra Yalçın, mutluluk yaşadığını söyledi.

Aybüke öğretmenin annesinden Mehmetçiğe teşekkür VİDEO

"ÇOK MUTLU OLDUM GEBERDİĞİNE"

Kızının kanının yerde kalmadığını belirten Yalçın, "Bu olayın üstünden hemen sonra bir tanesi gebermişti. 'Biri yaşıyor' deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, 'ölmüştür' diye düşünüyordum. Bugün haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun, Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim." diye konuştu.

Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun

Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun

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